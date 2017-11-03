В омской комиссионке обманули продавца золотых изделий

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Злоумышленник купил украшений на 206 000 рублей и расплатился 100-доллровыми купюрами. После ухода покупателя омич не досчитался необходимой суммы.

Продавец комиссионного магазина, 29-летний житель Центрального округа, заявил о мошенничестве в полицию. Он рассказал, что к нему в магазин пришел мужчина, который набрал золотых украшений на 206 тысяч рублей. Расплатиться он пожелал иностранной валютой: 42 купюры номиналом 100 долларов каждая. Покупатель ушел, а продавец недосчитался необходимой суммы. В его руках осталось в несколько раз меньше купюр, чем должно было быть.

Экспертам удалось составить субъективный портрет злоумышленника, который совершил мошенничество, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску. Ориентировка разослана всем постам и экипажам Омска, области и даже в соседние регионы.

Приметы подозреваемого: возраст около 50 лет, рост 165-170 см, среднее телосложение. Волосы седые, стрижка короткая. На момент преступления был одет в кожаную чёрную куртку с воротником из меха чёрного цвета, черные джинсы, туфли.

Важную информацию о данном человеке следует сообщить в полицию по телефонам: 79-22-59 или 02. Сотрудники правоохранительных органов гарантируют конфиденциальность.