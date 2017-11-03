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Двухлетняя девочка обожгла уксусом рот и пищевод
В Павлоградском районе произошел несчастный случай. Двухлетняя девочка глотнула уксусной эссенции. Это произошло в то время, когда ее мама готовила обед. Ребенок зашел на кухню, а она вышла на минуточку в другое помещение, сообщает «Вечерний Омск».
На кухне сразу послышался крик и плачь. Когда женщина забежала на кухню она увидела, что на полу валяется бутылочка с уксусной эссенцией. Она тут же позвонила в «скорую». Пострадавшего ребенка увезли в местную больницу. Сразу после осмотра врачи приняли решение перевести малышку в детскую областную клиническую больницу.
Омские врачи поставили диагноз – химический ожог ротовой полости и пищевода. Пресс-служба УМВД России по Омской области поделилась информацией с изданием о том, что девочка живет и воспитывается в благополучной семье.
Добавим, что за последнее время это уже второй случай с уксусным ожогом. Ранее, как уже писал Омскпресс, случай произошел в Москаленском районе. Там, бабушка случайно дала своей внучке уксусный раствор.
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