Омская драма будет показывать спектакли по понедельникам

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36

В афише на декабрь у театра теперь нет выходных дней.

По просьбам зрителей Омский академический театр драмы в декабре будет работать без выходных. Спектакли поставили и на понедельники в то время, как у актеров это был единственный выходной.

Такую акцию драмтеатр запустил пока только на предновогодний месяц. Показы по понедельникам будут зависеть от спроса омичей, рассказали в пресс-службе театра «Новому Омску».

Продажа билетов на декабрь уже открыта. В афише на понедельники запланированы следующие постановки: 11 декабря покажут премьерный спектакль «Три товарища», 18 декабря — «Амадей», 25 декабря омичи смогут посмотреть спектакль «Лжец». В этот же день на камерной сцене состоится новогодняя сказка для детей «Клочки по закоулочкам».