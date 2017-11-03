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Омская драма будет показывать спектакли по понедельникам
По просьбам зрителей Омский академический театр драмы в декабре будет работать без выходных. Спектакли поставили и на понедельники в то время, как у актеров это был единственный выходной.
Такую акцию драмтеатр запустил пока только на предновогодний месяц. Показы по понедельникам будут зависеть от спроса омичей, рассказали в пресс-службе театра «Новому Омску».
Продажа билетов на декабрь уже открыта. В афише на понедельники запланированы следующие постановки: 11 декабря покажут премьерный спектакль «Три товарища», 18 декабря — «Амадей», 25 декабря омичи смогут посмотреть спектакль «Лжец». В этот же день на камерной сцене состоится новогодняя сказка для детей «Клочки по закоулочкам».
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