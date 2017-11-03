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Молодым семьям в 2018 году помогут приобрести жилье
Постановлениями Правительства Омской области предусмотрено увеличение финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на сумму 83,11 млн рублей. Из них 30,11 млн рублей выделит областной бюджет, а 53,00 млн рублей поступит из федеральной казны.
Департамент жилищной политики Омска поясняет, что в 2016-2017 годах молодых семей не обеспечивали жилье в рамках подпрограмм. К 1 сентября 2017 года был сформирован список, куда вошли 118 молодых семей Омска, которые хотят получить соцвыплату на жилье.
К желающим есть ряд условий, например, каждый из супругов должен быть не старше 35-ти лет, либо семья должна быть неполной (родитель и один и более детей), а также у них должны быть дополнительные средства, ипотека или займ для того, чтобы оплатить недостающую часть приобретаемого или строящегося жилого помещения.
Профильный департамент обращает внимание на то, что прием заявлений от молодых семей, желающих получить выплату в 2019 году, начнется в январе 2018 года.
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