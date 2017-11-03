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НовостиОбщество в Омске

Ради коммунистического митинга 7 ноября перекроют омские улицы

Ради коммунистического митинга 7 ноября перекроют омские улицы
Участки на четырех улицах будут закрыты для движения в течение двух часов.
03.11.2017 14:51
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В Омске 7 ноября пройдет демонстрация и митинг в честь празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Мероприятие организует Омское областное отделение политической партии «КПРФ».

В этот день с 10:00 до 12:15 часов будут закрыты для движения транспорта:

- улица Ленина (от улицы Лермонтова до Ленинградской площади);

- улица Лермонтова (от проспекта К. Маркса до улицы Ленина);

- улица Броз Тито (от улицы Ильинской до улицы Ленина);

- улица Чкалова (от улицы Ильинской до улицы Ленина);

- улица Короленко (от проспекта К. Маркса до улицы Ленина).

Для водителей будут установлены предупреждающие дорожные знаки и щиты, с информацией для объезда.

Кроме того, как сообщает пресс-служба горадминистрации, на данных участках нельзя будет парковаться с 20:00 часов 6 ноября до момента, пока не завершится мероприятие 7 ноября. Обеспечивать безопасность будут специалисты профильного департамента и полицейские.

Автор: Мария Ильченко
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