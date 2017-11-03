В Омской области двум психически неуравновешенным водителям выдали права

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Прокуратура Нововаршавского района Омской области провела проверку, в результате которой были обнаружены два гражданина, состоящие на учете у врача-психиатра, у которых при этом имелись водительские удостоверения.

Это создает угрозу возникновения ДТП. С такой справкой человек не может получить права.

Поэтому прокуратура направила в суд два иска с требованием прекратить действия водительских удостоверений у данных граждан по состоянию их здоровья, препятствующему безопасному управлению транспортными средствами, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Нововаршавский суд полностью удовлетворил требования прокурора. Прокуратура проследит за исполнением требования: сотрудниками ОГИБДД ОМВД России должны забрать права у людей «со справкой».