Новости → Происшествия в Омске
В Омской области двум психически неуравновешенным водителям выдали права
Прокуратура Нововаршавского района Омской области провела проверку, в результате которой были обнаружены два гражданина, состоящие на учете у врача-психиатра, у которых при этом имелись водительские удостоверения.
Это создает угрозу возникновения ДТП. С такой справкой человек не может получить права.
Поэтому прокуратура направила в суд два иска с требованием прекратить действия водительских удостоверений у данных граждан по состоянию их здоровья, препятствующему безопасному управлению транспортными средствами, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Нововаршавский суд полностью удовлетворил требования прокурора. Прокуратура проследит за исполнением требования: сотрудниками ОГИБДД ОМВД России должны забрать права у людей «со справкой».
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Омске украли кусты туи
Все упоминания (6)
Новости компаний
Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом
Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма
Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы
Олег Шишов заглянул в омский «Мостовик»