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НовостиОбщество в Омске

Снежный флешмоб: омичи выкладывают фото заснеженных дворов в интернет

Снежный флешмоб: омичи выкладывают фото заснеженных дворов в интернет
Источник картинки
Пользователи соцсетей радуются ноябрьскому снегу.
03.11.2017 14:16
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В пятницу омичи предвкушают хорошую погоду на выходных и радуются снегу. Администратор сообщества «Типичный Омск» решил провести флешмоб, собрав фотографии заснеженных омских дворов.

На улице снежок идёт.  
Го фото своих заснеженных дворов в комменты!

– написано в популярном сообществе.

Пользователи соцсетей выложили много фотографий, а редакция Омскпресс отобрала для своих читателей самые красивые.

Алена М. прислала фотографию с известным памятником, припорошенным снегом.

Мария М. сделала фото, выходя из подъезда.

София Ш. любуется на березы под окном.

Пелагея Х. видит из окна заснеженный частный сектор.

Галина К. обратила внимание на рябину.

Анастасия П. смотрит за окно вместе с котиком.

А пользователь Сергей Г. сейчас находится в отпуске и дразнит омичей безснежными фотографиями.

 

Автор: Дарья Нуриева
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