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Провокационный вопрос появился в соцсетях в пятницу.

Омичи спорят, что легче найти: любовь или работу

Провокационную тему в пятницу подняли администраторы сообщества «Омск Live». По словам автора высказывания, работу в Омске найти еще тяжелее, чем любовь.

Пользователи соцсетей устроили в комментариях бурное обсуждение этого спорного высказывания.

Это никто даже не обсуждает, сразу ищут "работа вахта из Омска"!

– убежден Сергей Ч.

А у меня есть работа. И никогда не было проблем с её поиском. Нужно просто выйти из "вк" и идти работать.

– хвастается Владимир Х.

Работы в городе полно, только не все хотят работать!

– убеждена Нина А.

Ага, когда ещё и по профессии!

– сомневается Руслан Д.