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Омичи спорят, что легче найти: любовь или работу
Провокационную тему в пятницу подняли администраторы сообщества «Омск Live». По словам автора высказывания, работу в Омске найти еще тяжелее, чем любовь.
Пользователи соцсетей устроили в комментариях бурное обсуждение этого спорного высказывания.
Это никто даже не обсуждает, сразу ищут "работа вахта из Омска"!
– убежден Сергей Ч.
А у меня есть работа. И никогда не было проблем с её поиском. Нужно просто выйти из "вк" и идти работать.
– хвастается Владимир Х.
Работы в городе полно, только не все хотят работать!
– убеждена Нина А.
Ага, когда ещё и по профессии!
– сомневается Руслан Д.
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