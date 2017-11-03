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Омичи считают, что теща - самый лучший семейный юрист
В пятницу в сообществе «Омск ВК» одна из жительниц Омска попросила совета по деликатному вопросу: девушке необходима помощь семейного юриста.
Привет, Омичи. Посоветуйте, пожалуйста, грамотного семейного юриста.
– пишет Елена Е.
Судя по всему, она не ожидала, насколько острые комментарии получит ее объявление. Но самым популярным оказались шутки про тещу.
Грамотный семейный юрист это тёща!
– убежден пользователь Серегин Да-Да.
Могу посоветовать грамотный сервисный центр по ремонту компьютеров и телефонов =)
– спамит Егор В.
Мамзель, какой вопрос вас интересует?
– спрашивает Иван Ш.
Человек развестись хочет.
– выступил адвокатом Станислав К.
И напрасно девушка пыталась возражать, что комментатор не похож на юриста – он продолжал навязывать свою помощь.
Елена, да я развитый по многим вопросам ...
– рекламируется Иван Ш.
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