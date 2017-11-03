Омичи считают, что теща - самый лучший семейный юрист

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Девушка обратилась к пользователям соцсетей за помощью, а ее высмеяли.

В пятницу в сообществе «Омск ВК» одна из жительниц Омска попросила совета по деликатному вопросу: девушке необходима помощь семейного юриста.

Привет, Омичи. Посоветуйте, пожалуйста, грамотного семейного юриста.

– пишет Елена Е.

Судя по всему, она не ожидала, насколько острые комментарии получит ее объявление. Но самым популярным оказались шутки про тещу.

Грамотный семейный юрист это тёща!

– убежден пользователь Серегин Да-Да.

Могу посоветовать грамотный сервисный центр по ремонту компьютеров и телефонов =)

– спамит Егор В.

Мамзель, какой вопрос вас интересует?

– спрашивает Иван Ш.

Человек развестись хочет.

– выступил адвокатом Станислав К.

И напрасно девушка пыталась возражать, что комментатор не похож на юриста – он продолжал навязывать свою помощь.

Елена, да я развитый по многим вопросам ...

– рекламируется Иван Ш.