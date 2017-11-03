Омичи могут купить дешевую рыбу из Тевриза

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На двух омских рынках в выходные дни откроют продажу рыбы с хорошей скидкой.

На Ленинском и Левобережном рынках на выходных будут продавать речную рыбу из Тевризского района. Омичи смогут приобрести плотву, карася, щуку и окуня.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области уточняет, что рыба будет отпускаться по цене на 30-40% ниже средней рыночной стоимости. Полезный продукт прошел проверку качества с установленными правилами и имеет все необходимые сертификаты.

В рыбе содержится много микроэлемнентов и витаминов, которые необходимы для человека. Рыба, поступающая на реализацию, проходит ветеринарно-санитарную экспертизу, которая подтверждает качество и безопасность продукции.