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Новый губернатор борщ варит: омичи снова жалуются на химический запах

Администратор популярного сообщества «ЧП Омск» обратил внимание на однотипные жалобы, которые стали поступать сегодня от омичей. Жители жалуются на неприятный запах химического характера.

Что? опять?!

– удивляется администратор группы.

Пользователи соцсетей, действительно, сегодня старались закрывать окна поплотней, хотя некоторые утверждают, что уже привыкли.

Все равно, что в деревне спрашивать: чо навозом воняет?

– привыкла Наталья Ф.

Ближе к обеду, увидев такую красотень за окном, ну типа снежок, все дела, захотелось открыть окно, вдохнуть, так сказать, свежести и и и, не тут-то было, сразу закрыла, в Солнечном!

– рассказала Галина Д.

Так всегда, когда ветер северный дует! Как раз с Нефтезавода на левый берег!

– заметила Наталья К.

В Солнечном действительно вонища!

– рапортует Наталья К.

До 10 лет Октября дошла вонь. Только полчаса назад с улицы пришла - нормально было.

– огорчается Таня Г.

Цетральный район весь в этом противном запахе.

– жалуется Серега К.

Также один из комментаторов предположил, что источник запаха вполне натуральный.

Новый губернатор борщ варит!

– иронизирует пользователь Серегин Да-Да.