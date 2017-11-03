Новости → Происшествия в Омске
Чеченский омбудсмен сомневается, что омского гея преследовали в Грозном
Скандал о преследовании представителей секс-меньшинств в Чечне продолжает набирать обороты. Напомним, что ранее омич Максим Л. заявил прессе, что испытал на себе нетерпимость к геям, и даже отсидел в секретной тюрьме, якобы действующей в подвалах управления уголовного розыска МВД по республике Чечня.
Теперь уполномоченный по правам человека в ЧР заявил журналистом о своих сомнениях в истинности истории, которую рассказал омич.
Не нашлось местного, вытащили из чулана приезжего, которого якобы где-то кто-то там унижал и держал. Как всегда, голословные утверждения. Ни адреса, ни имен, ни доказательств, — заявил Нухажиев.
– цитирует заявление чеченского омбудсмена yuga.ru.
При этом омбудсмен согласился с тем, что по заявлению омича необходимо провести расследование и, возможно, возбудить уголовное дело.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Омске украли кусты туи
Новости компаний
Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом
Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма
Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы
Олег Шишов заглянул в омский «Мостовик»