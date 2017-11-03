Чеченский омбудсмен сомневается, что омского гея преследовали в Грозном

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Он заподозрил, что омича специально привезли в Чеченскую республику, чтобы показать заграничной общественности.

Скандал о преследовании представителей секс-меньшинств в Чечне продолжает набирать обороты. Напомним, что ранее омич Максим Л. заявил прессе, что испытал на себе нетерпимость к геям, и даже отсидел в секретной тюрьме, якобы действующей в подвалах управления уголовного розыска МВД по республике Чечня.

Теперь уполномоченный по правам человека в ЧР заявил журналистом о своих сомнениях в истинности истории, которую рассказал омич.

Не нашлось местного, вытащили из чулана приезжего, которого якобы где-то кто-то там унижал и держал. Как всегда, голословные утверждения. Ни адреса, ни имен, ни доказательств, — заявил Нухажиев.

– цитирует заявление чеченского омбудсмена yuga.ru.

При этом омбудсмен согласился с тем, что по заявлению омича необходимо провести расследование и, возможно, возбудить уголовное дело.