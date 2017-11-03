Автохамы заблокировали припарковавшихся возле омского ТРК «Маяк Молл»

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36

В соцестях обсуждают, возможно ли выехать из среднего ряда.

Сегодня в сообществе «Аварийный Омск» была опубликована фотография парковки возле одного из торгово-развлекательных комплексов города.

Терпения людям в среднем ряду) парковка ТК Маяк Молл.

– подписал фото автор, пожелавший остаться неизвестным.

Теперь пользователи соцсетей горячо обсуждают, насколько реально покинуть парковку тем, чье авто оказалось зажатым в среднем ряду.

Я только «Калину» насчитал,остальные пока выездные.

– убежден Максим Я.

Прочитал пост - хотел написать - "найдутся ли профессиАналы, которые напишут - да там боком выехать можно", но, что и следовало ожидать - они естественно нашлись. Скоро напишут, что там ваще все машины во втором ряду - спокойно проедут.

Балаболы - они такие...

– возмутился пользователь Шторм Инсайд.