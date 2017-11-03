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Автохамы заблокировали припарковавшихся возле омского ТРК «Маяк Молл»
Сегодня в сообществе «Аварийный Омск» была опубликована фотография парковки возле одного из торгово-развлекательных комплексов города.
Терпения людям в среднем ряду) парковка ТК Маяк Молл.
– подписал фото автор, пожелавший остаться неизвестным.
Теперь пользователи соцсетей горячо обсуждают, насколько реально покинуть парковку тем, чье авто оказалось зажатым в среднем ряду.
Я только «Калину» насчитал,остальные пока выездные.
– убежден Максим Я.
Прочитал пост - хотел написать - "найдутся ли профессиАналы, которые напишут - да там боком выехать можно", но, что и следовало ожидать - они естественно нашлись. Скоро напишут, что там ваще все машины во втором ряду - спокойно проедут.
Балаболы - они такие...
– возмутился пользователь Шторм Инсайд.
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