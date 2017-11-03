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Омские синоптики обнародовали прогноз погоды с 4 по 10 ноября

Синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обнародовали прогноз погоды с 4 по 10 ноября. Как оказалось, первая декада ноября порадует омичей умеренно теплой погодой.

На фоне повышенного атмосферного давления ожидается умеренно теплая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы, местами по области возможны небольшие осадки.

– сообщается на сайте ведомства.

Синоптики предупреждают о том, что ночью и по утрам ожидаются туманы и изморозь из-за колебаний температуры от отрицательной в темное время суток к положительной днем.

А ближе к 10 ноября в Омской области установится ветряная и снежная погода.