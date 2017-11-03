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Экс-министр Омской области Меренков нанес ущерб бюджету на 1 млрд рублей
Зампрокурора Омской области 3 ноября утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего бывшего первого заместителя директора департамента имущественных отношений Омска Вадима Меренкова. Он обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ, частью 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий), частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
По версии следствия, с 2008 по 2012 годы Меренков вместе с Юрием Гамбургом продали по заниженной цене 26 земельных участков общей площадью более 5,5 га «под огороды», а также земельный участок ООО «Крона» площадью более 21 га для благоустройства и организации зоны отдыха, поясняет пресс-служба прокуратуры Омской области. Собственниками стали 7 человек и одна фирма. Данными действиями бюджет потерял более 200 млн рублей.
Также с 2009 по 2012 годы фигурант дела не повышал арендную плату для ОАО «ОмскВодоканал», которому были переданы в пользование водопроводно-канализационное хозяйство Омска. В результате этих махинаций ущерб был нанесен на сумму не менее 884 млн рублей.
Учитывая, что видом арендной платы (согласно заключенным договорам между департаментом и ОАО «ОмскВодоканал») являлись затраты арендатора на реконструкцию имущества, его бездействие привело к увеличению износа арендованного имущества водопроводно-канализационного хозяйства в результате недополучения указанной денежной суммы,
— поясняет пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что бывший чиновник скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Сдать властям подозреваемый решился после того, как прошел суд над Гамубргом.
Вадим Меренков не признал свою вину и ущерб более одного миллиарда рублей так и не выплатил. Уголовное дело будет передано в Центральный районный суд Омска.
Фото: im6.kommersant.ru
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