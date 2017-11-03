В гаражном кооперативе «Омич-25» в машине заживо сгорел автомобилист

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Сегодня стало известно о ночном пожаре, унесшем жизнь автовладельца. Около часа ночи в гаражном кооперативе «Омич-25» на улице 2-й Поселковой загорелся один из автомобилей, стоявших в гараже.

Как стало известно Омскпресс, спасатели МЧС обнаружили в горящем Hyundai Solaris тело погибшего и еще одного человека, находящегося без сознания. По предварительным данным, погиб 55-летний владелец иномарки, а его 54-летний знакомый при пожаре получил отравление. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из омских больниц. Причины происшествия выясняются.