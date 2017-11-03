Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
Новости → Происшествия в Омске
В гаражном кооперативе «Омич-25» в машине заживо сгорел автомобилист
Его знакомый найден рядом без сознания.
Сегодня стало известно о ночном пожаре, унесшем жизнь автовладельца. Около часа ночи в гаражном кооперативе «Омич-25» на улице 2-й Поселковой загорелся один из автомобилей, стоявших в гараже.
Как стало известно Омскпресс, спасатели МЧС обнаружили в горящем Hyundai Solaris тело погибшего и еще одного человека, находящегося без сознания. По предварительным данным, погиб 55-летний владелец иномарки, а его 54-летний знакомый при пожаре получил отравление. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из омских больниц. Причины происшествия выясняются.
Автор: Дарья Нуриева
Просмотров: 108
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Омске украли кусты туи
379 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
Справочник организаций
Справочник
Новости компаний
«Россия» и «В мире»
Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом
497 просмотров, комментировать
Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма
367 просмотров, комментировать
Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы
346 просмотров, комментировать
Популярно
Олег Шишов заглянул в омский «Мостовик»
2226 просмотров, комментировать