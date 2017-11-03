Новости → Происшествия в Омске
В Омске вандалы разбили окна ВАЗа-2106 и оставили в салоне бутылку пива
Сегодня утром владелец ВАЗа-2106 обнаружил, что ночью его автомобиль подвергся нападению вандалов.
Ребят нужна ваша помощь, в ночь с 02.11.17 на утро 03.11.17 ,в 12 ночи поставил машину около дома, на утро в 9 часов обнаружил 2 разбитых стекла, в машине лежал кирпич и бутылка пива,машина стояла по адресу орджоникидзе 274 ,если у кого есть какая информация прощу дать сведения, буду благодарен!
– пишет разгневанный автовладелец Евгений П.
Пользователи соцсетей сочувствуют владельцу испорченной машины, и советуют обратиться к правоохранителям.
Что-то не то с этой улицей.
– пишет Дмитрий С.
А пиво кто пил? Вызови экспертов пускай отпечатки снимут)
– предлагает Григорий С.
Кто-то забухал прямо у вас в машине!
– удивляется Настя Ж.
А самый вредный комментатор предположил, что хулиганы могли решили, будто машина была брошена.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Омске украли кусты туи
Новости компаний
Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом
Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма
Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы
Олег Шишов заглянул в омский «Мостовик»