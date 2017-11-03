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В Омске вандалы разбили окна ВАЗа-2106 и оставили в салоне бутылку пива

Сегодня утром владелец ВАЗа-2106 обнаружил, что ночью его автомобиль подвергся нападению вандалов.

Ребят нужна ваша помощь, в ночь с 02.11.17 на утро 03.11.17 ,в 12 ночи поставил машину около дома, на утро в 9 часов обнаружил 2 разбитых стекла, в машине лежал кирпич и бутылка пива,машина стояла по адресу орджоникидзе 274 ,если у кого есть какая информация прощу дать сведения, буду благодарен!

– пишет разгневанный автовладелец Евгений П.

Пользователи соцсетей сочувствуют владельцу испорченной машины, и советуют обратиться к правоохранителям.

Что-то не то с этой улицей.

– пишет Дмитрий С.

А пиво кто пил? Вызови экспертов пускай отпечатки снимут)

– предлагает Григорий С.

Кто-то забухал прямо у вас в машине!

– удивляется Настя Ж.

А самый вредный комментатор предположил, что хулиганы могли решили, будто машина была брошена.