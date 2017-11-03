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Омичи обсуждают антимагнитные пломбы, которыми оснащает счетчики Росводоканал
В популярном сообществе «Омск ВК» появилось предупреждение для омичей, которые наловчились уменьшать показатели счетчиков потребления воды с помощью магнитов.
С ноября «Росводоканал Омск» (входит в ГК «Росводоканал») устанавливает индикаторы антимагнитных пломб на приборы учёта холодной и горячей воды. Установка индикаторов антимагнитных пломб направлена на предотвращение хищений воды собственниками с помощью магнитов. В перспективе, жители многоквартирных домов не смогут перекладывать оплату индивидуального потребления воды на своих соседей через объём ресурса, израсходованный на общедомовые нужды (ОДН).
– пишет администратор сообщества.
По заявлениям представителей компании, на основании изменения цвета магниточувствительной наклейки Росводоканал будет накладывать штрафы до 15 000 рублей. Пользователи соцсетей возмущаются высокими ценами на воду и оправдывают тех, кто мухлюет с показателями счетчиков.
Сделайте цены приемлемые и народ перестанет, по вашему "использовать магниты для замедления"!
– убежден Макс Г.
Тарифы снизьте и никто воровать не будет, а то совсем приборзели все за людской сет
– предлагает Юлия Ю.
Также многие комментаторы убеждены, что народные умельцы придумают, как обойти пломбы.
Да пусть ставят, народные умельцы уже придумали способы обхода пломбы на электросчетчиках, что идентично и приборам учёта установленных на воду:-)!
– считает Антон К.
Да не нашлось еще способа, где РУССКИЙ человек не найдет, как *** (надуть).
– поддерживает Дмитрий Б.
Один из комментаторов вспомнил, что в ванной постоянно пользуется магнитами в мирных целях.
Т.е. если я в ванной комнате случайно пронесу колонку безпроводную мимо счетчика, то всё штраф? На динамике ведь магнит. И опять же если я рядом буду лазить и что-то ремонтировать намагниченной отверткой (чтобы болтики не падали) тоже сработает этот стикер? Бред.
– волнуется Алексей М.
Также пользователи пожаловались, что оплачивают горячую воду, но она недостаточно горяча.
Я не против - только ЗА! при условии, что всем вместе с этими полосками поставят счетчики, которые начинают мотать когда вода достигла минимальной положенной по нормативам температуры. Так, для пущей справедливости. А то какая-то эта справедливость у нас всегда однобокая. У нас, например, перед отопительным сезоном неделю вода была градусов 38-40, а платили-то как за нормальную.
– рассказала Елена К.
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