Комиссия по выборам мэра Омска зарегистрировала основных кандидатов

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Предполагается, что борьба развернется между Винокуровым, Фадиной и Фроловым.

Сегодня, 3 ноября, в Омском горсовете прошла регистрация участников, которые подали свои документы для участия в конкурсе на должность градоначальника Омска.

Члены комиссии отказали в дальнейшем прохождении конкурсного отбора 35-ти желающим. Кто именно оказался в числе отвергнутых будет известно позже. Как передает «Новый Омск», на данный момент известно то, что среди них есть представитель ЛДПР Антон Берендеев и Алексей Ложкин, депутат Горсовета Алексей Сокин, эколог Сергей Костарев и другие, менее известные личности.

Отмечается, что ключевые кандидаты, а это Александр Винокуров, Оксана Фадина и Сергей Фролов в полном составе зарегистрированы. И, скорее всего, являются главными конкурентами друг для друга. Предполагается, что это добавит интригу на выборах.

Стоит добавить, что следующий этап конкурса состоится 17 ноября. С участниками будут проводить собеседование.