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Опубликовано видео с енотовидной собакой, бегающей по Омску
В сообществе «Аварийный Омск» было опубликовано видео, на котором автомобильный регистратор запечатлен енотовидную собаку. Напомним, что информация о диком животном в районе Метромоста появилась накануне, но пользователи соцсетей отказывались верить в нее, пока не увидят доказательства.
А вот и та самая енотовидная собака под метромостом. Как видно, водитель белой Камри испугался не на шутку и решил отъехать подальше от этого опасного животного. Благодарим подписчика АО за присланное видео! Дата сбита.
– написал администратор сообщества.
Пользователи соцсетей встретили видео с восторгом.
Енотовидная собака сурова и сбила дату))
– смеется пользователь Серегин Да-Да.
А че, водитель камри подумал, что она его за колесо укусит?
– удивляется Денис Н.
Не волк же))) за хобот взял и в багажник на Хитрый рынок)
– предлагает предприимчивый Сергей Л.
Не трогайте её лучше, сама найдёт дорогу домой, в лес надеюсь. Они переносчики бешенства с большой вероятностью. А что за та самая собака? Через день там езжу и первый раз читаю. А что, она уже стала достопримечательностью? Я что-то пропустил?
– предупреждает Иван И.
В сторону Волочаевских побежала, *** (особь женского пола). Как теперь из дома выходить?
– испугался пользователь Колин Абролл.
Каждый день проезжаю этот участок. Новые виды опасности в Омске все больше возрастают. Спасибо, буду по другому пути ездить!
– иронизирует Саша Г.
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