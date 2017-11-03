Опубликовано видео с енотовидной собакой, бегающей по Омску

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В сообществе «Аварийный Омск» было опубликовано видео, на котором автомобильный регистратор запечатлен енотовидную собаку. Напомним, что информация о диком животном в районе Метромоста появилась накануне, но пользователи соцсетей отказывались верить в нее, пока не увидят доказательства.

А вот и та самая енотовидная собака под метромостом. Как видно, водитель белой Камри испугался не на шутку и решил отъехать подальше от этого опасного животного. Благодарим подписчика АО за присланное видео! Дата сбита.

– написал администратор сообщества.

Пользователи соцсетей встретили видео с восторгом.

Енотовидная собака сурова и сбила дату))

– смеется пользователь Серегин Да-Да.

А че, водитель камри подумал, что она его за колесо укусит?

– удивляется Денис Н.

Не волк же))) за хобот взял и в багажник на Хитрый рынок)

– предлагает предприимчивый Сергей Л.

Не трогайте её лучше, сама найдёт дорогу домой, в лес надеюсь. Они переносчики бешенства с большой вероятностью. А что за та самая собака? Через день там езжу и первый раз читаю. А что, она уже стала достопримечательностью? Я что-то пропустил?

– предупреждает Иван И.

В сторону Волочаевских побежала, *** (особь женского пола). Как теперь из дома выходить?

– испугался пользователь Колин Абролл.

Каждый день проезжаю этот участок. Новые виды опасности в Омске все больше возрастают. Спасибо, буду по другому пути ездить!

– иронизирует Саша Г.