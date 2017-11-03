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46-летняя омичка украла дорогой телефон из бутика
Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.
В помещении одного из бутиков Омска пропал дорогой мобильный телефон, стоимостью 50 000 рублей. Хозяйка смартфона быстро обратилась в полицию, и правоохранители помогли ей вернуть похищенное имущество.
Оперативниками установлено, что данное преступление совершила ранее не судимая 46-летняя жительница Центрального округа.
– сообщает пресс-служба областного УМВД.
Телефон был найден и изъят у подозреваемой, а сама она пока отпущена под подписку о невыезде.
Автор: Дарья Нуриева
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