Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/52.0.2743.116 Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36

Автовладельцам стоит быть осторожнее на дорогах.

МЧС предупреждает омичей об опасностях от мокрого снега

Синоптики предупреждают, что по южной половине Омской области и в городе ожидается сильное отложение мокрого снега. Осадки будут идти до конца дня.

Из-за этого повышается риск возникновения ЧС. Может произойти нарушение в работе энергосистем, электроснабжения. Также под тяжестью мокрого снега могут обрушиться крыши, повалиться деревья и оборваться линии электропередач, сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области.

Для автолюбителей такая погода также опасна: ухудшается сцепление с дорожным полотном, увеличивается тормозной путь. Водителям следует держать дистанцию, не совершать резких торможений, избегать опасных маневров.

Пешеходам следует избегать нахождения вблизи линий электропередач, слабо закрепленных конструкций, ветхих деревьев.