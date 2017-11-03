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НовостиОбщество в Омске

МЧС предупреждает омичей об опасностях от мокрого снега

МЧС предупреждает омичей об опасностях от мокрого снега
Автовладельцам стоит быть осторожнее на дорогах.
03.11.2017 11:55
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Синоптики предупреждают, что по южной половине Омской области и в городе ожидается сильное отложение мокрого снега. Осадки будут идти до конца дня.

Из-за этого повышается риск возникновения ЧС. Может произойти нарушение в работе энергосистем, электроснабжения. Также под тяжестью мокрого снега могут обрушиться крыши, повалиться деревья и оборваться линии электропередач, сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области.

Для автолюбителей такая погода также опасна: ухудшается сцепление с дорожным полотном, увеличивается тормозной путь. Водителям следует держать дистанцию, не совершать резких торможений, избегать опасных маневров.

Пешеходам следует избегать нахождения вблизи линий электропередач, слабо закрепленных конструкций, ветхих деревьев.

Автор: Мария Ильченко
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