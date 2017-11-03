Новости → Общество в Омске
МЧС предупреждает омичей об опасностях от мокрого снега
Синоптики предупреждают, что по южной половине Омской области и в городе ожидается сильное отложение мокрого снега. Осадки будут идти до конца дня.
Из-за этого повышается риск возникновения ЧС. Может произойти нарушение в работе энергосистем, электроснабжения. Также под тяжестью мокрого снега могут обрушиться крыши, повалиться деревья и оборваться линии электропередач, сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области.
Для автолюбителей такая погода также опасна: ухудшается сцепление с дорожным полотном, увеличивается тормозной путь. Водителям следует держать дистанцию, не совершать резких торможений, избегать опасных маневров.
Пешеходам следует избегать нахождения вблизи линий электропередач, слабо закрепленных конструкций, ветхих деревьев.
Читайте также:
В социальных сетях избитому в омском интернате подростку ищут родителей
Пользователи опасаются, что разразившийся скандал отрицательно скажется на жизни пострадавшего мальчика.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Роботы останутся в Омске до 19 ноября
Новости компаний
Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом
Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма
Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы
Олег Шишов заглянул в омский «Мостовик»