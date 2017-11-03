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120 омичей потеряли деньги, играя на рынке «Форекс»
Омичи, которые хотели легко приумножить свои сбережения, вместо прибыли потеряли все, что вложили. Уже 120 граждан обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве, в котором они винят сотрудников ООО «Капитель», но по оценкам правоохранителей, пострадавших может быть и больше.
Все заявители заключили с компанией договоры о внесении денежных средств для участия от имени ООО «Капитель» в торгах на внебиржевом электронном рынке «Форекс», с правом получения при наличии прибыли до 40% от вложенной суммы. Оформление документов осуществлялось в 2014-2015 годах в помещении, расположенном в Центральном округе г. Омска. Договорные обязательства исполнены не были, а офис компании в мае 2015 года прекратил работу.
– сообщает пресс-служба областного УМВД.
Как стало известно Омскпресс, против подозреваемых возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
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