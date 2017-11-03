Бабушки-соседки оказались правы: 36-летний омич устроил в квартире наркопритон

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/

Подозрения бабушек-соседок иногда оказываются правдой: так, правоохранители нашли в Центральном округе наркопритон, организованный одним из местных жителей. 36-летний омич сдавал свою квартиру, но требования у него были необычными. Так, он специально искал арендаторов-наркоманов, создавал для них комфортные условия, да и сам потреблял запрещенные в РФ вещества, наносящие вред здоровью.

В ходе допроса подозреваемый во всем признался, и рассказал следствию о причинах, побудивших его сделать из собственного дома наркопритон.

В связи с тем, что денежных средств на покупку наркотиков у него нет, с 2015 года он стал приглашать наркозависимых лиц к себе в дом, где за часть дозы наркотика, принесенного клиентами, предоставлял им все необходимые условия для комфортного приготовления и употребления наркотических средств. Он сам обеспечивал охрану и безопасность в доме, контролируя вход и выход, исключая возможность проникновения в дом посторонних лиц. В своей квартире он самостоятельно производил уборку, выбрасывал использованные шприцы.

– сообщает пресс-служба областного УМВД.

Как стало известно Омскпресс, при обыске в квартире были найдены предметы, с помощью которых изготовлялись наркотики, а также следы их употребления. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело, которое грозит ему лишением свободы до 4 лет.