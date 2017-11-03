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НовостиСпорт в Омске

Омский «Авангард» и «Йокерит». Кто первым прервет серию поражений?

Омский «Авангард» и «Йокерит». Кто первым прервет серию поражений?
Спортивный обозреватель предполагает, что в основное время победителя определить не удастся.
03.11.2017 11:29
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Специально для «Рейтинга Букмекеров» хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал свой прогноз на сегодняшний матч между «Авангардом» и «Йокеритом».  Он предполагает, что игра не закончится в основное время. Дополнительные минуты, скорее всего, в свою пользу реализуют финны. Потому что омичи в овертайме и буллитах пока играют хуже всего.

Как передает «Советский спорт», обе команды стали проигрывать, хотя ранее часто держались на стороне победителей. У «ястребов» случилось уже третье поражение подряд. «Джокеры» из шести последних матчей победили лишь минское «Динамо».

И той и другой команде просто необходимо прервать полосу неудач на льду. В своих конференциях хоккейные команды опустились на третье место.

Добавим, что матч начнется 3 ноября в 19:00 часов по омскому времени.

Автор: Мария Ильченко
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