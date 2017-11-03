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НовостиОбщество в Омске

Молодые врачи Омска и Маньчжурии решили обменяться опытом

Молодые врачи Омска и Маньчжурии решили обменяться опытом
Китайская делегация приехала обсудить в Омск дальнейшее сотрудничество в области медицины.
03.11.2017 11:00
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Представители медицины Омской области и Маньчжурии планируют укрепить сотрудничество и обменяться опытом в области офтальмологии, онкологии и реабилитационной терапии.

Делегация из Китая прибыла в регион в начале ноября. Уже прошла встреча с сотрудниками ОмГМУ. Стороны намерены обменяться молодыми специалистами. Омичи заинтересованы в изучении традиционных методов китайской народной медицины.

Представители китайской медицины за две недели познакомятся с работой ведущих лечебных учреждений Омска. Сегодня, 3 ноября, гости посетят офтальмологическую больницу, сообщает «12 канал». Директор народной больницы города Маньчжурии (КНР) Сун Ли выразила надежду, что стороны сумеют договориться о сотрудничестве в нынешний визит.

Стоит добавить, что врачи из Маньчжурии уже приезжали в Омск. Тогда был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами здравоохранения.

Фото: пресс-служба ОмГМУ Минздрава РФ

Автор: Мария Ильченко
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