Новости → Общество в Омске
Молодые врачи Омска и Маньчжурии решили обменяться опытом
Представители медицины Омской области и Маньчжурии планируют укрепить сотрудничество и обменяться опытом в области офтальмологии, онкологии и реабилитационной терапии.
Делегация из Китая прибыла в регион в начале ноября. Уже прошла встреча с сотрудниками ОмГМУ. Стороны намерены обменяться молодыми специалистами. Омичи заинтересованы в изучении традиционных методов китайской народной медицины.
Представители китайской медицины за две недели познакомятся с работой ведущих лечебных учреждений Омска. Сегодня, 3 ноября, гости посетят офтальмологическую больницу, сообщает «12 канал». Директор народной больницы города Маньчжурии (КНР) Сун Ли выразила надежду, что стороны сумеют договориться о сотрудничестве в нынешний визит.
Стоит добавить, что врачи из Маньчжурии уже приезжали в Омск. Тогда был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами здравоохранения.
Фото: пресс-служба ОмГМУ Минздрава РФ
Читайте также:
В социальных сетях избитому в омском интернате подростку ищут родителей
Пользователи опасаются, что разразившийся скандал отрицательно скажется на жизни пострадавшего мальчика.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Роботы останутся в Омске до 19 ноября
Новости компаний
Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом
Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма
Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы
Олег Шишов заглянул в омский «Мостовик»