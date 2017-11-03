Марьяне Киселевой посмертно присудили Врубелевскую премию

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 OPR/48.0.2685.52 (Edition Campaign 34)

«Дни Эрмитажа в Омске» завершились 2 ноября вручением Всероссийской премии «Искусный глагол». В Омске из 87 работ, присланных на конкурс, было отобрано 14, сообщает «ОМСКРЕГИОН». Победителями стали пять журналистов, освещавших культурные новости Омска. Ими стали: внештатный корреспондент телеканала «Культура» Динара Шамец, Михаил Кузин с ГТРК «Иртыш», Светлана Васильева из «Омской правды», Мария Калинина из «Домашней газеты» и Ирина Чернышова из «СуперОмска».

Директор музея имени Врубеля Фарида Буреева перед тем, как начать награждать победителей, вручила Врубелевскую премию. Как сообщает «СуперОмск», музейный совет единогласно принял решение сделать это на два месяца раньше, и присудить премию недавно ушедшей из жизни журналистке ГТРК «Иртыш» Марьяне Киселевой. Она скончалась месяц назад от пневмонии. Награду получал ее муж, журналист «БК55» Василий Романов.

В этом году коллектив единогласно проголосовал за присуждение премии Марьяне Петровне Киселевой. Замечательному журналисту, который к сожалению ушел от нас. Мы помним то добро, которое сделала для нас Марьяна Киселева. Она всегда была на открытии наших выставок, всегда отзывалась на наши призывы, она всегда была другом музея,

— цитируют Фариду Бурееву издание.

В момент вручения награды на экране проецировалась фотография омской журналистки. Зал аплодировал стоя.

Фото: omskgazzeta.ru