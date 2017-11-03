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К 9:20 часам на дорогах случилось около 10-ти ДТП, и образовались пробки.

В Омске опять проблемы на дорогах из-за снегопада

С самого утра в Омске идет снегопад. Крупные хлопья безмятежно кружатся, чего нельзя сказать об омских автомобилистах. Они с опаской выезжают на дорогу. Но аварий и пробок избежать опять не удалось.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 9:20 часам в Омске насчитывалось не менее 10-ти ДТП.

Как поясняет «СуперОмск», затор образовался на метромосту со стороны улицы Фрунзе. Скорость движения – около 3 км/ч. С другой стороны того же моста отмечена еще одна авария. Затруднили движения ДТП на перекрестке Барнаульской и 2-й Восточной, на улице Волгоградской, 5-й Армии, Богдана Хмельницкого, Мельничной и других.

Стоит добавить, что уже к 9:50 пробки в Омске с шести баллов снизились до четырех.

По информации открытых источников, снег будет идти в Омске до вторника, 7 ноября.