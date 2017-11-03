В Омске спорткар превратился в груду металла после ДТП

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В ночное время суток 2 или уже 3 ноября на Иртышской набережной произошла авария. по информации, которую выложили в группу «Аварийный Омск», автомобиль «Тойота Супра» мчался по улице со скоростью более 100 км/ч. В это время из дворов выезжала машина, предположительно, «Тойота Чайзер». Водитель не заметил быстродвижущийся спорткар и толкнул его в бок. После этого, спортивная «Тойота» подпрыгнула на бордюре, «взмыла ввысь», пролетела около 40 метров и влетела в дерево, сообщают очевидцы происшествия.

Самое главное, что водитель «Супры» остался жив и даже сам смог дойти до скорой помощи. Это можно назвать чудом, потому что на машине не осталось живого места. Автомобиль просто превратился в груду металла.

Омичи в комментариях выражают свои эмоции по поводу разбитой машины, и даже выложили фото еще целой «Тойоты Супры».

Фото: Станислав Станиславский