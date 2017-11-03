Список травмированных «Авангарда» пополнили Пережогин и Галимов

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Пережогин не выйдет на лед до 12 ноября, а Галимов — до 30 ноября.

В ближайшее время за «Авангард» не смогут сыграть нападающие Александр Пережогин и Ансель Галимов. Оба игрока получили травмы.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, Пережогин пробудет в списке травмированных до 12 ноября, а Галимов — до 30 ноября.

Это серьезно усугубило ситуацию в стане «ястребов», где и до этого было немало травмированных игроков. Так, в списке временно выбывших — Николай Лемтюгов, Валентин Пьянов, Юхан Сундстрём, Михаил Фисенко.

Ранее наставник «Авангарда» Андрей Скабелка, комментируя поражения своих подопечных, говорил о проблемах в атаке «ястребов».