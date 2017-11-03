В социальных сетях избитому в омском интернате подростку ищут родителей

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В социальных сетях появились посты, в которых пользователи призвают найти родителей 13-летнему мальчику, которого избили в омском адаптивном школе-интернате.

Один из таких призывов появился в паблике «Кирюша помогает Артемке найти маму!!!». Авторы опасаются, что разразившийся скандал отрицательно скажется на жизни пострадавшего мальчика.

Видео наделало шума!! Но!!! Не хотим быть пессимистами, однако, появилась информация, что шум этот может оказаться во вред в первую очередь самому [мальчику]. Что виновники так и не наказаны, а что ждет [мальчика] в учреждении, где обстановка накалена?

— отмечается в посте (орфография и пунктуация сохранены).

Как сообщал Омскпресс, 24 октября в Сети появилось видео, на котором четверо воспитанников Омской школы-интерната избивали и унижали другого воспитанника этого же учреждения. Пострадавший мальчик проживал в группе семейного типа. После инцидента его перевели в другую семейную группу.

Воспитателя, который работал в этот день, уволили. Директору учреждения внесено представление, заместителю директора по воспитательной работе объявлено замечание.