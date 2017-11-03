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Спектакль омского Театра драмы претендует на «Золотую маску»
Спектакль «Жизнь» Омского государственного академического театра драмы оказался среди претендентов на премию «Золотая маска». Постановка представлена в трех номинациях: «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссера» (Борис Павлович) и «Лучшая мужская роль» (Владислав Пузырников), сообщается на сайте фестиваля.
Впервые «Жизнь» показали на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой 24 сентября 2016 года. Она создана по мотивам повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича».
Борис Павлович примеряет реалии повести Толстого к сегодняшней жизни: коллеги и знакомые Ивана Ильича вспоминают о жизни героя в клубе — на Камерной сцене Омского театра драмы воссоздан настоящий бар, клуб сегодняшний, современный,
— отмечается на сайте театра.
Церемония награждения победителей «Золотой маски» пройдет 15 апреля на Новой сцене Большого театра в Москве.
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