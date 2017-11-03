Разыскиваемый полицией Омска преступник прятался в психушке Петербурга

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Мужчину подозревают в мошенничестве и отмывании денег.

Преступник, которого полицейские Омска объявили в федеральный розыск, прятался в психиатрической больнице №6 Санкт-Петербурга. Речь идет о 50-летнего Александре Ефремове, которого омские следователи подозревают в мошенничестве и отмывании денег, передает 78.ru.

Как именно правоохранителям удалось обнаружить мужчину, не сообщается.