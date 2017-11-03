Microsoft URL Control - 6.00.8169

В Омске иномарка влетела в автобус с пассажирами

В Омске иномарка влетела в рейсовый автобус «ПАЗ». Это произошло на 24-й Северной улице. Mitsubishi, за рулем которого находился 27-летний водитель, двигался со стороны улицы Герцена. В момент аварии в салоне автобуса находились восемь пассажиров. Одна женщина пострадала, ей понадобилась помощь медиков.

Как сообщили в ГИБДД Омской области, оба водителя на момент аварии находились в трезвом состоянии.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.