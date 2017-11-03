Верховный суд РФ отменил омское постановление, загнавшее бизнесменов в долги

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Верховный суд России отменил принятое правительством Омской области постановление 108-п, из-за которого у многих предпринимателей региона появились огромные долги. Документ оспаривали ЗАО «ТЦ «Континент», ООО «ТК «Айсберг» и ИП Сургутсковой.

Решение вступило в силу 2 ноября. Однако точные формулировки пока неизвестны. Полный текст документа бизнесмены рассчитывают получить в ближайшее время.

Как отметил юрист Александр Дмитренко, представлявший в суде интересы омских предпринимателей, «Верховный суд занимает здесь позицию однозначную – бюджету наносить ущерб нельзя».

Признание этого документа незаконным на самом высоком уровне дает нам возможность рассчитывать на то, что власти сядут с бизнесом за стол переговоров и найдут наконец компромиссный вариант,

– добавил Дмитренко, передают «Коммерческие вести».

Согласно постановлению 108-п расчет арендной ставки за землю производится исходя из ее кадастровой стоимости. Документ приняли в мае 2015 года, однако пересчет начали делать только спустя полтора года. В итоге платежи выросли до 200 раз, а бизнесменами выставили счета задним числом. Это привело к огромным долгам. В сентябре недоимка по арендным платежам составляла 1,6 миллиардов рублей.