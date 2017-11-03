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НовостиОбщество в Омске

В соцсетях обсуждают конкурс на создание официального омского сувенира

В соцсетях обсуждают конкурс на создание официального омского сувенира
Источник картинки
«Жетон на омское метро» и другие веселые варианты предложили интернет-пользователи.
02.11.2017 23:53
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В одном из популярных городских сообществ «ВКонтакте» рассказали об инициативе регионального Минкульта создать официальные омские сувениры.

Омский минкульт объявил конкурс на лучшие сувениры для Омска и области, по итогам которого будут определены лучшие в семи номинациях. Это сувенир, связанный с Омском и Омской областью, сувенир-событие, сувенир-игрушка, этнографический сувенир, идея сувенира, гастрономический сувенир (еда, напитки), лучший сувенир по выбору омичей. 

– пишет администратор группы «Омск ВК».

Пользователи соцсетей предлагают свои варианты сувениров, отражающих их представления об Омске. Редакция Омскпресс выбрала самые интересные варианты для своих читателей.

Духи с запахом этилмеркаптана!

– предлагает Александр Л.

Бочки с ядовитыми отходами и рожа мэра свиньи!

– советует Кирилл Б.

Очевидно ж.

– вспомнила про омскую птицу Оксана С.

Жетон на омское метро!

– этот комментарий пользователя Мадам Йети собрал 15 отметок «нравится».

Автор: Дарья Нуриева
Просмотров: 93
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