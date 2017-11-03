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В соцсетях обсуждают конкурс на создание официального омского сувенира
В одном из популярных городских сообществ «ВКонтакте» рассказали об инициативе регионального Минкульта создать официальные омские сувениры.
Омский минкульт объявил конкурс на лучшие сувениры для Омска и области, по итогам которого будут определены лучшие в семи номинациях. Это сувенир, связанный с Омском и Омской областью, сувенир-событие, сувенир-игрушка, этнографический сувенир, идея сувенира, гастрономический сувенир (еда, напитки), лучший сувенир по выбору омичей.
– пишет администратор группы «Омск ВК».
Пользователи соцсетей предлагают свои варианты сувениров, отражающих их представления об Омске. Редакция Омскпресс выбрала самые интересные варианты для своих читателей.
Духи с запахом этилмеркаптана!
– предлагает Александр Л.
Бочки с ядовитыми отходами и рожа мэра свиньи!
– советует Кирилл Б.
Очевидно ж.
– вспомнила про омскую птицу Оксана С.
Жетон на омское метро!
– этот комментарий пользователя Мадам Йети собрал 15 отметок «нравится».
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