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«Жетон на омское метро» и другие веселые варианты предложили интернет-пользователи.

В соцсетях обсуждают конкурс на создание официального омского сувенира

В одном из популярных городских сообществ «ВКонтакте» рассказали об инициативе регионального Минкульта создать официальные омские сувениры.

Омский минкульт объявил конкурс на лучшие сувениры для Омска и области, по итогам которого будут определены лучшие в семи номинациях. Это сувенир, связанный с Омском и Омской областью, сувенир-событие, сувенир-игрушка, этнографический сувенир, идея сувенира, гастрономический сувенир (еда, напитки), лучший сувенир по выбору омичей.

– пишет администратор группы «Омск ВК».

Пользователи соцсетей предлагают свои варианты сувениров, отражающих их представления об Омске. Редакция Омскпресс выбрала самые интересные варианты для своих читателей.

Духи с запахом этилмеркаптана!

– предлагает Александр Л.

Бочки с ядовитыми отходами и рожа мэра свиньи!

– советует Кирилл Б.

Очевидно ж.

– вспомнила про омскую птицу Оксана С.

Жетон на омское метро!

– этот комментарий пользователя Мадам Йети собрал 15 отметок «нравится».