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«Матильда» заняла второе место по кассовым сборам в Омске
В сообществе «Типичный Омск» снова обсуждают скандльный фильм «Матильда», премьера которого состоялась неделю назад. Протесты со стороны православных, судя по всему, сыграли роль пиара, так что фильм за семь дней посмотрело более 15 000 омичей.
Историческую мелодраму «Матильда» в кинотеатрах Омской области за первую неделю посмотрели 15 616 человек. Кассовые сборы фильма Алексея Учителя превысили 2,5 млн рублей. На первом месте «Последний богатырь», а замыкает тройку лидеров фильм ужасов «Пила 8».
– пишет администратор «Типичного Омска».
Пользователи соцсетей с удовольствием обсуждают запретное кино.
Хорошо пропиарили посредством запрета!! Что теперь на очереди? Греческая смоковница!!?!?
– иронизирует Дмитрий К.
Запрет сладок...
– заметила Лилия М.
А если я не смотрел ее, я попаду в рай, Иисус?)
– задумался Макс И.
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