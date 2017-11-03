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Омичи дали имя «Гриша» самцу европейской лани в Большереченском зоопарке

В соцсетях опубликованы результаты конкурса, в котором Большереченский зоопарк предложил придумать имя для самца европейской лани.

Друзья, из наиболее популярных имен мы предложили выбрать себе имя самому главному герою! И вот результат - имя Гриша! Поздравляем Татьяну, предложившую этот вариант!

– сообщили представители зоопарка.

Имена, рспечатнные на бумге, были прикреплены к кусочкам яблок, моркови и хлеба. Животное выбрало яблоко с надписью «Гриша», проигнорировав другие варианты: Боня, Марвин, Эдвард, Бэмби.

Пользователи соцсетей оценили выбор лани.

Он походу читать умеет выбрал более мнение нормальное!

– уверен Стас И.

Он русский, это многое объясняет /с/

– заметила Таня В.

Вот все Григории то напряглись!)

– смеется пользователь Сибирские Просторы.

Два не наших, одно совсем уж банальное, ещё одно вообще женское... Самое нормальное выбрал

– одобрила Ирина В.