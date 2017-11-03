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Омичи дали имя «Гриша» самцу европейской лани в Большереченском зоопарке
В соцсетях опубликованы результаты конкурса, в котором Большереченский зоопарк предложил придумать имя для самца европейской лани.
Друзья, из наиболее популярных имен мы предложили выбрать себе имя самому главному герою! И вот результат - имя Гриша! Поздравляем Татьяну, предложившую этот вариант!
– сообщили представители зоопарка.
Имена, рспечатнные на бумге, были прикреплены к кусочкам яблок, моркови и хлеба. Животное выбрало яблоко с надписью «Гриша», проигнорировав другие варианты: Боня, Марвин, Эдвард, Бэмби.
Пользователи соцсетей оценили выбор лани.
Он походу читать умеет выбрал более мнение нормальное!
– уверен Стас И.
Он русский, это многое объясняет /с/
– заметила Таня В.
Вот все Григории то напряглись!)
– смеется пользователь Сибирские Просторы.
Два не наших, одно совсем уж банальное, ещё одно вообще женское... Самое нормальное выбрал
– одобрила Ирина В.
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