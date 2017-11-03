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Он хочет жаловаться, и ищет других пострадавших от правоохранителей в соцсетях.

Омич заявил, что у его друга полицейские украли деньги при досмотре

В сообществе «Омск ВК» появилось объявление омича Юрия О., который утверждает, будто у его друга полицейские при досмотре украли деньги.

В ночь с пятницы на субботу полицейские задержали друга, после досмотра лич. вещей вернули всё кроме денег. 2-й полицейский участок (2-я Солнечная 30-А) ищем ещё пострадавших кому не вернули деньги после досмотра лич.вещей.

– пишет Юрий О.

Пользователи соцсетей пишут о своем недоверии полиции.

Проще найти тех кому вернули, сколько себя помню менты всю жизнь наличку оставляли себе.

– заявил Николай А.

Может всей группой скинуться?

– предлагает пользватель Серегин Да-Да

За что ночью приняли? Вот правильный вопрос.

– интересуется пользователь Мистер П.

Они ночью могут без причины принять. Много раз было. Я всегда трезвый был и шёл по своим делам.

– рассказал Сергей Н.

Также пользователи соцсетей рассказали недавние случаи, когда их, или их друзей обыскивали полицейские.

Где-то час назад шли с другом с учёбы, вторая смена, нас тоже остановили, причину остановки сказали, что было совершено преступление - у девушки украли телефон, а в итоге нас обыскивали на колющие-режущие предметы, на наркоту и незаконные вещи, про телефоны на обыске забыли, что к чему было - не понятно.

– поделился опытом Александр А.

А левый берег у нас славится! Тут обыскивали недавно парня, вывернули САМИ все карманы, взяли телефон, облазили все мессенджеры и браузеры.

– добавила Юлия С.