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Омич заявил, что у его друга полицейские украли деньги при досмотре
В сообществе «Омск ВК» появилось объявление омича Юрия О., который утверждает, будто у его друга полицейские при досмотре украли деньги.
В ночь с пятницы на субботу полицейские задержали друга, после досмотра лич. вещей вернули всё кроме денег. 2-й полицейский участок (2-я Солнечная 30-А) ищем ещё пострадавших кому не вернули деньги после досмотра лич.вещей.
– пишет Юрий О.
Пользователи соцсетей пишут о своем недоверии полиции.
Проще найти тех кому вернули, сколько себя помню менты всю жизнь наличку оставляли себе.
– заявил Николай А.
Может всей группой скинуться?
– предлагает пользватель Серегин Да-Да
За что ночью приняли? Вот правильный вопрос.
– интересуется пользователь Мистер П.
Они ночью могут без причины принять. Много раз было. Я всегда трезвый был и шёл по своим делам.
– рассказал Сергей Н.
Также пользователи соцсетей рассказали недавние случаи, когда их, или их друзей обыскивали полицейские.
Где-то час назад шли с другом с учёбы, вторая смена, нас тоже остановили, причину остановки сказали, что было совершено преступление - у девушки украли телефон, а в итоге нас обыскивали на колющие-режущие предметы, на наркоту и незаконные вещи, про телефоны на обыске забыли, что к чему было - не понятно.
– поделился опытом Александр А.
А левый берег у нас славится! Тут обыскивали недавно парня, вывернули САМИ все карманы, взяли телефон, облазили все мессенджеры и браузеры.
– добавила Юлия С.
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