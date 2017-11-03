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Омичи угадывают, что лежит в крупной сумке, потерянной на улице Перелета
Сегодня вечером в сообществе «Омск ВК» появилась информация о находке, сделанной жительницей одного из многоквартирных домов на улице Перелета. Поскольку девушка пообещала вернуть сумку тому, кто скажет, что в ней лежит, пользователи соцсетей теперь теряются в догадках.
Здравствуйте, возле дома Перелета 12 / 1 была найдена сумка...верну тому кто скажет что в ней.
– написала Мария Х.
Пользователи соцсетей оказались людьми бдительными, но любопытными. Около половины комментаторов стали говорить о террористической угрозе.
Бомба!
– предположил Жаслан М.
Хорошо, ничего не взорвалось в этой сумке, а то нечем было бы сейчас на кнопочки нажимать…
– заметил Павел Т.
Эх... Никакие теракты не учат любопытных варвар: не передвигать. не перемещать, не трогать посторонние вещи, а немедленно сообщите в полицию о странном безхозном предмете ! Ибо может произойти взрыв и будут пострадавшие, просто невероятно что есть глупые люди, думают, что где-то халява.
– пишет Ренат А.
Некоторые омичи заподозрили, что в сумке спрятаны наркотики.
50 кг травы?)
– спросил Леха Х.
50 кг травы + пожизненное заключение. Кто желает). Вот теперь и ищут хозяина.
– предположил Владимир У.
Перелёта 12/1 это где опорный пункт полиции?)) ловкий ход.
– заметил Виталий В.
Также пользователи соцсетей предположили, что в сумке находились вещи какого-нибудь бомжа, но он не читет объявления «ВКонтакте».
Тихо *** (похитил) и ушёл, называется нашёл. Верните на место, может это вещи какого-нибудь бомжа, который отошел ненадолго, а вы к сумке ноги приделали))
– считает Екатерина С,
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