Омичи обсуждают енотовидную собаку, замеченную под Метромостом

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Пользователи соцсетей отказываются верить в нее, пока не увидят фото.

Сегодня вечером администрация популярного сообщества «Аварийный Омск» опубликовала сообщение о енотовидной собаке, замеченной в центре города.

Под метромостом бегает енотовидная собака! Подкармливать ее - плохая идея! Ведет себя агрессивно. Скоро будут реальные фото.

– пообещал администратор сообщества.

Однако пользователи соцсетей оказались людьми недоверчивыми. Так, омичи сразу намекнули, что хотят увидеть фотографию енотовидной собаки, якобы разгуливающей в центре Омска.

Подкармливать её – плохая идея . А вот сфотографировать её – идея превосходная)

– считает Егор Г.

Бред , енотовидная собака при приближении к ней людей мертвой прикидывается. Её даже в руки взять можно.

– убежден Саня Т.

Не всегда. Жил в районе 2 раза встречал, только если собака домашняя подбежала, она падала. Когда просто то оскал и попытки прокусить ботинок.

– возражает Алексей В.

Какой шанс, что она больна бешенством?

– интересуется пользователь «Мистер П.».

Застрелите её! Она 100% заражена бешенством, укусит и будет потом как топовом сериале "Ходячие мертвецы"

– предлагает Владимир Г.

Ждём фоток покусанных очевидцев, осуществивших плохую идею!

– пишет Павел С.

Вот только не вздумайте, ни в коем случае, какой бы "няшной" она не казалась, не смейте приближаться к ней или тем более- трогать руками. Эти зверьки очень часто являются переносчиками бешенства. Может быть её и приручили люди, а потом она сбежала, всё равно, не стоит рисковать. Так же как и лисички и прочие милые зверьки.

– предупреждает Андрей К.

Также один из комментаторов заявил, что под Ленинградским мостом видел Чупакабру.