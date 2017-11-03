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Омичи обсуждают енотовидную собаку, замеченную под Метромостом
Сегодня вечером администрация популярного сообщества «Аварийный Омск» опубликовала сообщение о енотовидной собаке, замеченной в центре города.
Под метромостом бегает енотовидная собака! Подкармливать ее - плохая идея! Ведет себя агрессивно. Скоро будут реальные фото.
– пообещал администратор сообщества.
Однако пользователи соцсетей оказались людьми недоверчивыми. Так, омичи сразу намекнули, что хотят увидеть фотографию енотовидной собаки, якобы разгуливающей в центре Омска.
Подкармливать её – плохая идея . А вот сфотографировать её – идея превосходная)
– считает Егор Г.
Бред , енотовидная собака при приближении к ней людей мертвой прикидывается. Её даже в руки взять можно.
– убежден Саня Т.
Не всегда. Жил в районе 2 раза встречал, только если собака домашняя подбежала, она падала. Когда просто то оскал и попытки прокусить ботинок.
– возражает Алексей В.
Какой шанс, что она больна бешенством?
– интересуется пользователь «Мистер П.».
Застрелите её! Она 100% заражена бешенством, укусит и будет потом как топовом сериале "Ходячие мертвецы"
– предлагает Владимир Г.
Ждём фоток покусанных очевидцев, осуществивших плохую идею!
– пишет Павел С.
Вот только не вздумайте, ни в коем случае, какой бы "няшной" она не казалась, не смейте приближаться к ней или тем более- трогать руками. Эти зверьки очень часто являются переносчиками бешенства. Может быть её и приручили люди, а потом она сбежала, всё равно, не стоит рисковать. Так же как и лисички и прочие милые зверьки.
– предупреждает Андрей К.
Также один из комментаторов заявил, что под Ленинградским мостом видел Чупакабру.
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