«Священный маркетинг»: омичи обсудили новость об освящении самолетов «ИрАэро»

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Рейсы на самолетах, названных в честь святых, будут совершаться из Омска в Москву, Сочи и Иркутск.

В сообществе «Аварийный Омск» появилась новость об освящении представителями РПЦ самолетов «ИрАэро, базирующейся в Иркутске, а также имеющей филиал в Омске. Девять новеньких авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 будут освещены 7 ноября и получат имена святых.

Самолётам присвоят имена Святителя Спиридона Тримифунтского, Святой Матроны Московской, Святого князя Владимира, Святой Ксении Петербургской, Святого апостола Петра, Святого Апостола Павла, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, Святого благоверного князя Александра Невского.

– сообщается в популярном омском сообществе.

Как стало известно Омскпресс, зимой освященные самолеты будут летать из Омска в столицу, а также в Сочи и Иркутск. Пользователи соцсетей отнеслись к такой новости с юмором и цинизмом.

Верующие пилоты тоже иконки клеят на панель?)

– иронизирует Алексей П.

Неосвященными самолетами вы летите на свой страх и риск!!

–смеется Виктория Б.

ИрАэро. Ближе к Богу!

– придумал слоган Дмитрий Б.

ИрАэро! Прямиком к Иисусу…

– продолжил Никита К.

Шёл 21 век, безопасность авиаперевозок контролирует лично господь Бог.

– возмущается Павел Г.

Вместо стюардесс монашки, спасательные жилеты заменят библией, а свечи приобретенные в самолете, можно будет использовать в любой церкви!!!

Остановите этот бред

– расчувствовался Рамзес Б.

"На честном слове и на одом крыле борт святой Николай, просит экстренной посадки... "

– предположил Слава П.

По неподтвержденной информации теперь с борта данных самолётов можно безбоязненно прыгать без парашюта, курить богоугодное курево на самом борту и вместо техники безопасности стюардессы-монахини будут читать Отче наш.

– предположил Антон Т.