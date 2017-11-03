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В Омске на 24-й Северной произошли две аварии
Вечером 2 ноября в сообществе «Аварийный Омск» появились фотографии ДТП, произошедших практически одновременно на улице 24-й Северной.
2 аварии на ул. 24 Северная на расстоянии 100 метров - перекресток ул. 2-я Совхозная и перекресток ул. Красный Пахарь.
– подписал фотографии администратор группы.
Как видно на снимках, в ДТП пассажирский автобус.
При мне это было, водитель автобуса, идиот, на красный летел.
– рассказал Иван Г.
Надо опять одностороннее вводить! А 27 Северную расширить и пустить в другую сторону! Раньше аварий меньше было!
– рассуждает Юрий К.
Юрий, щас никакие дороги не помогут.. чайников каждый третий.
– убежден Павел Е.
Официальных комментариев об авариях на Северной на данный момент не поступало.
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