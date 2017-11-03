Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
2
ноября
чт
Утро 0
День +2
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.10 58.35
EUR67.60 67.85
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36

НовостиДТП

В Омске на 24-й Северной произошли две аварии

В Омске на 24-й Северной произошли две аварии
Источник картинки
«Водитель автобуса летел на красный», – сообщают очевидцы.
02.11.2017 21:20
Поделиться:

Вечером 2 ноября в сообществе «Аварийный Омск» появились фотографии ДТП, произошедших практически одновременно на улице 24-й Северной.

2 аварии на ул. 24 Северная на расстоянии 100 метров - перекресток ул. 2-я Совхозная и перекресток ул. Красный Пахарь.

– подписал фотографии администратор группы.

Как видно на снимках, в ДТП пассажирский автобус.

 

При мне это было, водитель автобуса, идиот, на красный летел.

– рассказал Иван Г.

Надо опять одностороннее вводить! А 27 Северную расширить и пустить в другую сторону! Раньше аварий меньше было!

– рассуждает Юрий К.

Юрий, щас никакие дороги не помогут.. чайников каждый третий.

– убежден Павел Е.

Официальных комментариев об авариях на Северной на данный момент не поступало.

Автор: Дарья Нуриева
Просмотров: 70
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: авария, общественный транспорт, автобус, соцсети, автомобилисты, ПДД

Читайте также:

Изображение

В Омске пенсионерке пришлось пробежать по «зебре», чтобы не попасть под колеса авто

За рулем машины Volkswagen была женщина, которая вместо тормоза нажала на клаксон.

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости рубрики

В Любинском районе Омской области столкнулись большегруз и легковушка

В Любинском районе Омской области столкнулись большегруз и легковушка

570 просмотров, комментировать
Один человек погиб и девять пострадали в ДТП в Омске

Один человек погиб и девять пострадали в ДТП в Омске

1863 просмотров, комментировать
В Омске «Форд Фокус» сбил 9-летнюю девочку

В Омске «Форд Фокус» сбил 9-летнюю девочку

355 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске на 24-й Северной произошли две аварии

В Омске на 24-й Северной произошли две аварии

1 просмотров, комментировать
В Омске на перекрестке легковушка попала под фуру, водитель в состоянии шока

В Омске на перекрестке легковушка попала под фуру, водитель в состоянии шока

38 просмотров, комментировать
В Омске неизвестные уничтожили припаркованный на проезжей части Daewoo Matiz

В Омске неизвестные уничтожили припаркованный на проезжей части Daewoo Matiz

88 просмотров, комментировать
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Раров Владимир Павлович
Раров Владимир Павлович

// Омские предприниматели увековечат память Владимира Рарова

Все упоминания (56)

Аникеева Ольга Николаевна
Аникеева Ольга Николаевна

// Арендаторов потянули в суд за участки

Все упоминания (3)

Иссерс Виктор Витальевич
Иссерс Виктор Витальевич

// Омичи в Москве собирают посылку для благотворительной акции «Техника и добро»

Все упоминания (56)

Сибирская агропромышленная неделя
Сибирская агропромышленная неделя

// На агропромышленной выставке Омский район наградили за вкус

Все упоминания (16)

Дом.RU
Дом.RU

// Дом.ru Бизнес вывел на рынок предложение, ориентированное на малый бизнес

Все упоминания (215)

ГорСвязь
ГорСвязь

// Провайдер подключил милиционеров к аварии

Все упоминания (1)

Омское моторостроительное объединение имени П.И.Баранова
Омское моторостроительное объединение имени П.И.Баранова

// Омские предприятия заплатили в бюджет области 1 млрд налогов

Все упоминания (2)

Манрос-М
Манрос-М

// Омские студенты выложили в Интернет полмиллиона селфи за неделю

Все упоминания (20)

Vi Омск
Vi Омск

// В Омске пройдет ежегодная отраслевая Конференция «Тренды 2016»

Все упоминания (15)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Подарите родителям здоровье

Подарите родителям здоровье

// Санаторий "Россия"
При покупке самых популярных моделей смартфонов МТС вернёт до 7500 рублей абонентам всех операторов

При покупке самых популярных моделей смартфонов МТС вернёт до 7500 рублей абонентам всех операторов

// МТС
В 2017 году более 3 миллионов клиентов Почты России приобрели страховые полисы ВТБ Страхование

В 2017 году более 3 миллионов клиентов Почты России приобрели страховые полисы ВТБ Страхование

// Банк ВТБ (ПАО)

В ВТБ Арена Парк состоялся День инвестора группы ВТБ

// Банк ВТБ (ПАО)

Роскомнадзор: о местонахождении баз данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ

// Роскомнадзор по Омской области

«Ростелеком» в Омской области запустил новую технологию предоставления услуг

// Ростелеком
«Россия» и «В мире»
Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом

Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом

428 просмотров, комментировать
Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма

Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма

336 просмотров, комментировать
К концу следующего года в России постоят более 90 перинатальных центров

К концу следующего года в России постоят более 90 перинатальных центров

316 просмотров, комментировать
В Минздраве РФ рассказали о скорости прибытия скорой помощи

В Минздраве РФ рассказали о скорости прибытия скорой помощи

318 просмотров, комментировать
Финский авиаперевозчик будет взвешивать своих пассажиров

Финский авиаперевозчик будет взвешивать своих пассажиров

411 просмотров, комментировать
Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы

Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы

323 просмотров, комментировать
Популярно
«Пьяная медсестра» омского травмпункта прокомментировала свое состояние

«Пьяная медсестра» омского травмпункта прокомментировала свое состояние

3694 просмотров, комментировать
Бурков сократит восемь чиновников правительства Омской области

Бурков сократит восемь чиновников правительства Омской области

2706 просмотров, комментировать
Пристройка к зданию на Ленинградской площади оказалась незаконной

Пристройка к зданию на Ленинградской площади оказалась незаконной

2502 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик