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В Омске на перекрестке легковушка попала под фуру, водитель в состоянии шока

Сегодня в сообществе «ЧП Омск» были обнародованы фотографии с места ДТП, произошедшего этим вечером. Как видно на снимках, легковушка попала под большегруз.

Авария на перекрестке улиц. Волгоградская и Кондратюка.

– подписала свое фото Инесса Ф.

Пользователи соцсетей, проезжавшие в районе аварии, отмечают, что все участники происшествия живы, а на место происшествия выехала бригада скорой помоши. Также омичи винят в происшествии водителя легковушки.

Когда же бараны переведутся и перестанут обгонять серьезную технику справа.

– удивляется Максим С.

Также комментаторы обратили внимание на парня, сидящего на переднем сидении автомобиля. По словам очевидцам, он находится в шоковом состоянии.

Вроде как проехал на красный, думаю что так, проезжал видел ещё никого на месте ДТП не было. Парню повезло, фура почти переехала его машину. он в шоке и у него ноги перебиты.

– сообщил Антондил В.