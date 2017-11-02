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У парка Победы ВАЗ снес столб
За рулем находился 23-летний водитель.
В Омске недалеко от парка Победы ВАЗ-21124 влетел в столб. После столкновения опора рухнула прямо на автомобиль. Снимки покореженной машины появились в паблике «REGIK55 ОМСК».
По данным областного ГИБДД, за рулем находился 23-летний мужчина. Он уехал по улице Серован, но не справился с управление, вылетел с дороги и врезался в столб.
Также сообщается, что водитель был трезв, его отправили в больницу.
Автор: Марина Петрова
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