У парка Победы ВАЗ снес столб

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В Омске недалеко от парка Победы ВАЗ-21124 влетел в столб. После столкновения опора рухнула прямо на автомобиль. Снимки покореженной машины появились в паблике «REGIK55 ОМСК».

По данным областного ГИБДД, за рулем находился 23-летний мужчина. Он уехал по улице Серован, но не справился с управление, вылетел с дороги и врезался в столб.

Также сообщается, что водитель был трезв, его отправили в больницу.