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В Омске неизвестные уничтожили припаркованный на проезжей части Daewoo Matiz
Сегодня в сообществе «Аварийный Омск» появились кадры, впечатляющие любого автомобилиста: автомобиль, припаркованный на проезжей частью был испорчен неизвестными вандалами. На фото видно, что у Daewoo Matiz разбиты все окна, спущены колеса, разрисован капот и искорежен кузов.
На Малиновского неизвестные буквально уничтожили Матиз.
– подписал фотографию неизвестный очевидец.
Пользователи соцестей шокированы увиденным и вспоминают лихие 90-е.
Жестоко! коллекторы наверно. Кредит взяла на Айфон Х)
– предположил Григорий С.
Коллекторы настолько тупые, что таких иероглифов не знают.
– возражает Гена Б.
90-ЕЕЕЕ ееееееее порадовали чес слово! раз так машину отцигачили, значит уж серьезно хозяин накосячил с одной стороны. с другой разрешение на ношение надо иметь)))) и носить)
– пишет Андрей С.
А что, только я один заметил что она припаркована не там, где надо?
– удивился пользователь Модный Мэдисон.
Также среди комментаторов отметились местные жители, которые утверждают, что автомобиль стоит на этом месте уже около двух лет, поскольку был брошен там владельцем после ДТП.
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