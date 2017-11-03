В Омске неизвестные уничтожили припаркованный на проезжей части Daewoo Matiz

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Сегодня в сообществе «Аварийный Омск» появились кадры, впечатляющие любого автомобилиста: автомобиль, припаркованный на проезжей частью был испорчен неизвестными вандалами. На фото видно, что у Daewoo Matiz разбиты все окна, спущены колеса, разрисован капот и искорежен кузов.

На Малиновского неизвестные буквально уничтожили Матиз.

– подписал фотографию неизвестный очевидец.

Пользователи соцестей шокированы увиденным и вспоминают лихие 90-е.

Жестоко! коллекторы наверно. Кредит взяла на Айфон Х)

– предположил Григорий С.

Коллекторы настолько тупые, что таких иероглифов не знают.

– возражает Гена Б.

90-ЕЕЕЕ ееееееее порадовали чес слово! раз так машину отцигачили, значит уж серьезно хозяин накосячил с одной стороны. с другой разрешение на ношение надо иметь)))) и носить)

– пишет Андрей С.

А что, только я один заметил что она припаркована не там, где надо?

– удивился пользователь Модный Мэдисон.

Также среди комментаторов отметились местные жители, которые утверждают, что автомобиль стоит на этом месте уже около двух лет, поскольку был брошен там владельцем после ДТП.