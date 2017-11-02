Жительница Омской области отдала мошенникам 72000, чтобы получить кредит

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Жительница села Новокарасук Крутинского района Омской области хотела получить крупный кредит через интернет. На одном из сайтов, который не показался ей подозрительным, она заполнила анкету для получения крупной ссуды.

Через некоторое время ей поступил звонок из Москвы. Мужчина, представившийся сотрудником «Объединенного валютного банка» сообщил о рассмотрении заявки на получение кредита в сумме 600 000 рублей и предложил перевести на указанный номер банковский карты комиссию за перечисление суммы кредита, страховку и курьерскую доставку документов. Женщина исполнила требования неизвестного, после чего ей сообщили, что перевод денежных средств не прошёл и нужно повторить. Таким образом, доверчивая жительница Крутинского района перечислила 72 000 рублей.

– сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Как стало известно Омскпресс, женщина даже узнала у мошенников номер лицензии их банка, вот только позже оказалось, что под ним зарегистрирована другая организация. Поиск находчивых «кредиторов» теперь ведут следователи МВД. Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы.