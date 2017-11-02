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Тринадцатилетняя гимнастка из Омска поедет в Китай в составе сборной РФ

Юная гимнастка из Омска Анастасия Симакова попала в сборную России. Тринадцатилетняя девушка вместе с другими спортсменами поедет в китайский Гуанджоу, чтобы принять участие в VII Российско-Китайских молодежные играх.

Симакова является кандидатом в мастера спорта, в ее активе две серебряные медали с первенства России 2016 и 2017 годов. В этом сезоне со Спартакиады учащихся России Настя привезла бронзу, сообщает региональный Минспорт.

Игры пройдут с 3 по 8 ноября. На них будут представлены следующие виды спорта: спортивная борьба (греко-римская и вольная борьба), дзюдо, бокс, водное поло, художественная гимнастика, баскетбол, волейбол, настольный теннис, ушу.

Всего на турнир вызваны 102 российских спортсмена. Симакова стала единственной омичкой в составе сборной.