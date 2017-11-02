Омич в течение месяца крал алкоголь из супермаркета

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Сегодня стало известно, что 47-летний житель Октябрьского округа весь октябрь ходил в магазин одной из крупных торговых сетей, расположенный на улице 75 Гвардейской бригады. Мужчина приходил за алкоголем, вот только на кассе денег за товар не платил. Спустя месяц в магазине обнаружили недостачу и обратились в полицию.

Изучение полицейскими записей камер видеонаблюдения показало, что кражи спиртных напитков совершены одним и тем же мужчиной средних лет. Проведенным комплексом оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника установлена.

– сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По версии следствия, похитителем алкоголя был житель одного из ближайших домов. Ранее судимый подозреваемый всего вынес девять бутылок на сумму 4000 рублей. Теперь против него возбуждено уголовное дело, грозящее лишением свободы до одного года.