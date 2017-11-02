Омичка собирает подписи за награждение Марьянова званием народного артиста посмертно

Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.104 Safari/537.36

Петицию подписали уже более трех тысяч человек, в том числе жена актера.

На портале change.org появилась петиция за присвоение звания народного артиста Дмитрию Марьянову. Инициатором сбора подписей выступила Наталья Липницкая из Омска.

Дмитрий Марьянов снялся более чем в 80 художественных картинах, многие из которых не только пользуются популярностью у народа, но и учат прописным истинам, которых так не хватает в современном кинематографе. Создавая образы на экране Дмитрий не стремился воплотить кого-то далекого, надменного, мнительного, циничного - как принято сейчас. Он всегда в фильмах, да скорее всего и в жизни был тем самым простым парнем из тихого провинциального города… Он до последнего вздоха оставался народным – каждое его действие сопровождалось неким зовом к проблемам. Присвоение звания Народного артиста необходимо нам, людям, которые признают его значимость и незаменимость, людям, для которых каждый герой был близок,

– говорится в тексте петиции.

На момент написания этой заметки петицию подписали более трех тысяч человек, в том числе супруга Марьянова Ксения Бик.

Если документ наберет пять тысяч подписавшихся, то инициативу отправят на рассмотрение президенту, министру культуры и в Союз кинематографистов.

Дмитрий Марьянов почувствовал себя плохо 15 октября, когда отдыхал с друзьями на даче в Лобне. Актёру вызвали скорую, но диспетчер сообщила, что в этот день у медиков «слишком много вызовов». В результате актера пришлось везти в больницу самостоятельно. Он скончался по дороге в больницу.