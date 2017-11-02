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Омичка собирает подписи за награждение Марьянова званием народного артиста посмертно
На портале change.org появилась петиция за присвоение звания народного артиста Дмитрию Марьянову. Инициатором сбора подписей выступила Наталья Липницкая из Омска.
Дмитрий Марьянов снялся более чем в 80 художественных картинах, многие из которых не только пользуются популярностью у народа, но и учат прописным истинам, которых так не хватает в современном кинематографе. Создавая образы на экране Дмитрий не стремился воплотить кого-то далекого, надменного, мнительного, циничного - как принято сейчас. Он всегда в фильмах, да скорее всего и в жизни был тем самым простым парнем из тихого провинциального города… Он до последнего вздоха оставался народным – каждое его действие сопровождалось неким зовом к проблемам. Присвоение звания Народного артиста необходимо нам, людям, которые признают его значимость и незаменимость, людям, для которых каждый герой был близок,
– говорится в тексте петиции.
На момент написания этой заметки петицию подписали более трех тысяч человек, в том числе супруга Марьянова Ксения Бик.
Если документ наберет пять тысяч подписавшихся, то инициативу отправят на рассмотрение президенту, министру культуры и в Союз кинематографистов.
Дмитрий Марьянов почувствовал себя плохо 15 октября, когда отдыхал с друзьями на даче в Лобне. Актёру вызвали скорую, но диспетчер сообщила, что в этот день у медиков «слишком много вызовов». В результате актера пришлось везти в больницу самостоятельно. Он скончался по дороге в больницу.
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